Reel kesim güveni yılın en düşük seviyesinde

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Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak 100.2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece reel kesim güveni Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ay Reel Kesim Güven Endeksi 2023-11 100,2 2023-10 103,3 2023-09 104,4 2023-08 105 2023-07 106,8 2023-06 108,2 2023-05 108,3 2023-04 108 2023-03 105,2 2023-02 102,4 2023-01 101,7 2022-12 97,8

Kasım ayında a mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak 103.9 seviyesine düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.