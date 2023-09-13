Reeder Teknoloji halka açılıyor

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Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programının konuğu yerli telefon üreticisi Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral oluyor. Reeder Teknoloji'nin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL'yi lirayı bulması beklenen halka arzında talep bugün ve 14-15 Eylül tarihlerinde toplanıyor.

Samsun’daki teknoloji üssünde; akıllı telefon dışında, tablet bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge ve LED TV üretimi de gerçekleştiren Reeder Teknoloji’nin halka arzında 215.000.000 TL nominal tutarlı paylar, 9,30 TL fiyattan halka arz edilecek. Halka arzın 170.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 milyar TL olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji’nin sermayesinin yüzde 22,63’üne tekabül eden payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

YENİ YATIRIM VE KAPASİTE ARTIRIMINDA KULLANILACAK

TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, satışa sunulan payların yüzde 85’i yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’yi bulması beklenen halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Ayrıca, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına da kaynak sağlanacak. Öte yandan, Reeder Teknoloji payları BİST’te işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir satış ve/veya halka arz yapılmayacak. Ortak satışı kapsamında halka arzdan elde edilen gelirin bir bölümü de 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için kullanılacak.