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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu! - En son haberler

        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!

        Bursa'da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. Umut Efe´nin babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:51
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        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
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        Bursa'da olay, 11 Ocak saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi´nde meydana geldi. Umut Efe K. (6), babaannesi ile birlikte Mevlana- Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi.

        TORUNUNU UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti.

        POLİSE GİDİP OLAYI ANLATTI

        Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu.

        TOST VE MEYVE SUYU İKRAMI YAPILDI

        Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.

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        İSMİNİ KİMSEYE SÖYLEMEDİ

        Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi´ne müracaatı üzerine belirlendi. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi´ndeki ailesine götürerek teslim etti.

        OTOBÜSTEN İNEN BABAANNESİNE EL SALLAMIŞ

        Umut Efe K.'nin otobüste unutulduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde babaannenin koltuktan kalkarak otobüsten indiği, küçük çocuğun babaannesinin ardından otobüsün penceresinden el salladığı, bir süre sonra durumu fark eden otobüs şoförünün olayı polise bildirdiği görüldü.

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