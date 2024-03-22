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        Haberler Ekonomi Teknoloji Reddit hisseleri ilk günden sert yükseldi - İlk günden yüzde 48 artış! - Teknoloji Haberleri

        Reddit hisseleri ilk günden sert yükseldi

        Reddit hisseleri piyasaya ilk çıkışında yüzde 48 artışla işlem görmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:42
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        İlk günden yüzde 48 artış!
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        Sosyal medya platformu Reddit'in hisseleri, New York'taki ilk işlem gününü yüzde 48 artışla kapatarak, gelecek vaat eden ancak zarar eden şirketlerin ilk halka arzlarına yönelik yatırımcı iştahının geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

        2005 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana yıllık kar elde etmeyen Reddit, içeriğini yapay zeka (AI) programları için eğitim alanı olarak konumlandırarak yatırımcıları cezbetti. Reuters geçen ay Reddit'in Google ile yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir veri lisanslama anlaşması yaptığını bildirdi.

        Reddit, gelirinin büyük çoğunluğu için hala reklamcılığa güveniyor olsa da, halka arz pazarlama roadshow'unda yapay zekayı bir büyüme alanı olarak lanse etti. Ayrıca geçen hafta ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun yapay zeka veri lisanslama anlaşmalarını incelediğini açıkladı.

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        Reddit Operasyon Direktörü Jen Wong, "Özünde biz büyüyen bir şirketiz. Misyonumuza ulaşmak, kullanıcıları ve topluluğu büyütmek istediğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

        50 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

        San Francisco merkezli şirketin hisseleri, halka arzda şirketin belirtilen fiyat aralığının en iyisi olan 34 dolardan fiyatlandıktan sonra Perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 47 dolardan açıldı. 50,44 dolardan işlem gördü.

        Halka arz, Reddit'e 6,4 milyar dolar değer biçti ve şirket ve satış hissedarları 748 milyon dolar topladı. Reddit, 2021'de özel bir bağış toplama turunda 10 milyar dolar değerindeydi ve güçlü borsa alımı, şirketin halka arzı başlatmak için değerleme beklentilerini çok fazla frenlemesi gerekmeyebileceğini gösterdi.

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