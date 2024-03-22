Reddit hisseleri ilk günden sert yükseldi

Sosyal medya platformu Reddit'in hisseleri, New York'taki ilk işlem gününü yüzde 48 artışla kapatarak, gelecek vaat eden ancak zarar eden şirketlerin ilk halka arzlarına yönelik yatırımcı iştahının geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

2005 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana yıllık kar elde etmeyen Reddit, içeriğini yapay zeka (AI) programları için eğitim alanı olarak konumlandırarak yatırımcıları cezbetti. Reuters geçen ay Reddit'in Google ile yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir veri lisanslama anlaşması yaptığını bildirdi.

Reddit, gelirinin büyük çoğunluğu için hala reklamcılığa güveniyor olsa da, halka arz pazarlama roadshow'unda yapay zekayı bir büyüme alanı olarak lanse etti. Ayrıca geçen hafta ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun yapay zeka veri lisanslama anlaşmalarını incelediğini açıkladı.

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Reddit Operasyon Direktörü Jen Wong, "Özünde biz büyüyen bir şirketiz. Misyonumuza ulaşmak, kullanıcıları ve topluluğu büyütmek istediğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

50 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

San Francisco merkezli şirketin hisseleri, halka arzda şirketin belirtilen fiyat aralığının en iyisi olan 34 dolardan fiyatlandıktan sonra Perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 47 dolardan açıldı. 50,44 dolardan işlem gördü.