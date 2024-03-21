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        Haberler Magazin Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir'den açıklama - Magazin haberleri

        Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir'den açıklama

        2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir evliliklerini noktaladı. Basına yansıyan haberler sonrasında Şafak Özbir açıklama yaparak; "Mesut ile evlerimizi ayırmaya karar verdik ama kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:51
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          Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı. İkili, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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          Çift, Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Akusta ile Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.

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          Basına yansıyan haberlerin ardından Şafak Özbir açıklama yaptı:

          Ne yazılır bilemiyorum…
          Evet okuduklarınız doğru!
          Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…
          Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…
          Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…
          Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak…
          Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız.
          Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…

        • 4

          Mesut Akusta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Ahmet Kaya'nın 'Bir Veda Havası' şarkısını paylaşarak; "Yalnızlık: Ömür Boyu" mesajını paylaşmıştı.

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          Mesut Akusta, 2021'de beyin kanaması geçirmiş, zorlu günlerin ardından setlere dönmüştü.

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