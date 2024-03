Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir'den açıklama

Basına yansıyan haberlerin ardından Şafak Özbir açıklama yaptı:

Ne yazılır bilemiyorum…

Evet okuduklarınız doğru!

Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…

Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…

Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…

Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak…

Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız.

Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…