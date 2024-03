Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor? Uyku boşanması ilişkileri nasıl etkiliyor?

İlk bakışta, "uyku boşanması" terimi ilişki sorunlarını ima ediyor gibi görünse de; aslında insanların uykularını ve ilişkilerini iyileştirmek için başvurduğu bir uygulama. Uyku boşanması, romantik partnerlerin geceleri aynı yatağı paylaşmak yerine farklı odalarda uyuması anlamına geliyor. Uyku boşanması, her ne kadar tüyleri diken diken edip, çiftlerin hiçbir zaman ayrılmaması, hep bir arada olması ve ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşaması anlamına gelen "Allah Bir Yastıkta Kocatsın" deyimini tersine mi çevirecek diye düşündürse de ayrı uyumak, ilişkiler hakkında bir yorum değil. Sadece uyku ihtiyaçlarınızın partnerinizinkiyle aynı olmadığını gösteriyor ve bu çoğunlukla da bir sorun teşkil etmiyor.

AYRI UYUMAK = SORUN, DEMEK DEĞİL

Uzman Klinik Psikolog Uzun, "Çiftlerin ayrı uyuması her zaman için kötü bir duruma işaret etmek zorunda değil" diyor ve ekliyor: "Çeşitli sebeplerden dolayı birlikte uyumanın zorlaştığı durumlarda çiftlerin ayrı ayrı uyumayı tercih etmeleri bir çözüm olabilir. Bu gibi durumlarda çiftler arasındaki açık iletişim ve anlayış, uyku alışkanlıklarıyla ilgili farklılıkları yönetmede önemlidir. Her çift için farklı olan uyku alışkanlıklarının varlığı, otomatik olarak bir sorunun olduğu anlamına gelmez. Ayrı uyumayı tercih etmek her zaman bir uyum sorununa veya iletişim eksikliğine işaret etmek zorunda değil."