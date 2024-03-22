İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin önünde protesto düzenlendi
İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Bu kez rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan çok sayıda kişi Netanyahu'nun evinin önünde toplandı
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor.
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Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayseryada bulunan evinin önünde gösteri düzenledi.
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Göstericiler, evin önünde ateş yaktı.
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İsrail polisi, evin önünde ateş yakan göstericilere müdahale etti.
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