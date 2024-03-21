2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!
2024 yılının en iyi 50 genç yeteneği listesi yayınlandı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız listenin ilk sıralarından kendine yer buldu. İşte o liste...
- 1
15 - Guillaume Restes (Toulouse)
- 2
14 - Kendry Paez (Independiente del Valle)
- 3
13 - Roony Bardghji (FC Kopenhag)
-
- 4
12 - Jorrel Hato (Ajax)
- 5
11 - Antonio Nusa (Club Brugge)
- 6
10 - Leny Yoro (Lille)
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- 7
9 - Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate)
- 8
8 - Kenan Yıldız (Juventus)
- 9
7 - Kobbie Mainoo (Manchester United)
-
- 10
6 - Vitor Roque (Barcelona)
- 11
5 - Arda Güler (Real Madrid)
- 12
4 - Mathys Tel (Bayern Münih)
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- 13
3 - Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
- 14
2 - Endrick (Palmeiras)
- 15
1 - Lamine Yamal (Barcelona)
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