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        Haberler Spor Futbol 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız listede! - Futbol Haberleri

        2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!

        2024 yılının en iyi 50 genç yeteneği listesi yayınlandı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız listenin ilk sıralarından kendine yer buldu. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:39
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