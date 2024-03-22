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ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı.

New Jersey'deki yerel mahkemede açılan davada Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine "kilitlemekle" suçlanıyor.

Apple'ın uygulama mağazasında "tehdit olarak" gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları "daha az çekici" sunduğu iddia ediliyor.

15 eyaletin ve District of Columbia'nın da başsavcılarının da müdahil olduğu dava, şu ana kadar Apple'a karşı açılan en kapsamlı dava.

Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı "güçlü şekilde mücadele edeceğini" söylüyor.

Savcılar Apple'ın internet üzerinden yayın (streaming) servislerine kısıtlama getirerek, kullanıcıları daha pahalı cihazlar almak zorunda bıraktığını iddia ediyor.

Apple, farklı akıllı telefonlarda kullanılmaya uygun uygulamaları kısıtlayarak, kullanıcıların başka işletim sistemine sahip telefonları da kullanmasını zorlaştırmakla suçlanıyor. iPhone'larda yalnızca, Apple tarafından geliştirilen ve sadece Apple ürünlerinden kullanılabilen iOS mobil işletim sistemi ve buna uyumlu uygulamalar kullanılabiliyor.

Dosyada Apple'ın akıllı saati olan Apple Watch'u kullanabilmek için iPhone sahibi olmak zorunda olunduğu, bu durumun da kullanıcıları iOS sistemine mahkum bıraktığı vurgulanıyor.

iPhone kullanıcıları başka bir işletim sistemi kullanan telefondan SMS aldığında bu mesajın görünümü farklı ve kalitesi daha düşük oluyor.

Apple'ın kendi cihazları arasındaki SMS hizmeti iMessage'ı kayırmak adına, Android cihazlara SMS göndermeyi zorlaştırdığı ve güvensiz hale getirdiği savunuluyor.

Tarihindeki en büyük rekabet davasıyla karşı karşıya olan Apple ise "kullanıcılarının, hizmetten memnun oldukları için sadık olduklarını" savunuyor.

Apple, cihazlarındaki "tıkla öde" olanağı sunan dijital cüzdan uygulamasının üçüncü taraflara (bazı banka ve finansal sistemlere) kapalı tutarak, kullanıcıların telefonlarından Apple sistemi dışında güvenli ödeme yapmasını zorlaştırmakla suçlanıyor.

Ayrıca iPhone'ların Apple Watch dışındaki akıllı saatlerle yeterince uyumlu ve sorunsuz çalışmadığı da belirtiliyor.

Şirket mahkemeden davayı düşürmesini talep edeceklerini açıkladı ancak bu olasılık pek mümkün görünmüyor.

Apple "Bu davanın hem verisel hem de yasal olarak yanlış olduğuna inanıyoruz ve iddialara karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız" açıklamasını yaptı.

ABD hükümeti davayı kazanırsa, Apple mevcut kontrat ve uygulamalarını elden geçirmek zorunda kalabilir. Ancak hukuki süreç göz önünde bulundurulduğunda bunun yıllar sürebileceği tahmin ediliyor.

Dava açılmasının ardından Apple hisselerinde yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı.