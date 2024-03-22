Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşi için mahkemede 'hatırlamadığını' söyledi

        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!

        Antalya'da, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi, 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u, 17 bıçak darbesiyle öldüren 37 yaşındaki Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, 15 Ocak'ta saat 00.30 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (37) ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy (26) arasında tartışma çıktı.

        3 ÇOCUK ANNESİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Gezersoy'u yerde kanlar içerisinde buldu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Gezersoy kurtarılamadı. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

        Uşak'tan Antalya'ya gelen Burcu Gezersoy'un ailesi, cenazeyi alarak toprağa verdi. Hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz Gündüz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz ile taraf avukatları katıldı.

        KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLEMEDİ

        Hakim karşısında savunmasını yapan Gündüz, Burcu Gezersoy'un öldüğüne ilişkin olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanı, Burcu Gezersoy'u öldürdüğü yönünde verdiği savcılık ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine suçlamaları reddeden Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

        "OĞLUMUN ELİNDE BIÇAK GÖRDÜM, GELİNİM KANLAR İÇİNDEYDİ"

        Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Yılmaz Gündüz'ün annesi Leyla Gündüz, olay günü hep beraber akşam yemeği yediklerini, daha sonra oğlu ve gelininin odalarına çekildiğini anlattı. Gürültü üzerine odaya girdiklerinde oğlunun elinde bıçak gördüğünü, gelininin de kanlar içinde olduğunu söyleyen Leyla Gündüz, oğlu Yılmaz'ın elinden bıçağı almak için hamle yaptığında elinden yaralandığını söyledi.

        "TORUNUM, 'BABAMIN ELİNDE BIÇAK VAR YETİŞ' DİYE BAĞIRDI"

        Sanık Gündüz'ün babası Mehmet Gündüz ise torununun, "Babamın elinde bıçak var, yetiş" diye bağırdığını, oğlu Yılmaz ve gelini Burcu'nun bulunduğu odaya girdiğini belirterek, “Odaya girdiğimde gelinim ve oğlum yataktaydı. Oğlumun elinde bıçak vardı. Gelinimin her yanında kan vardı. Biz odaya girince oğlum evden çıkıp gitti" diye konuştu.

        OĞLUNUN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Mehmet Gündüz, oğlunun herhangi psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, gelini ile arasında da herhangi bir problem olmadığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Habertürk Anasayfa