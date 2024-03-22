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        Haberler Gündem Hava Durumu KARA KIŞ GELDİ! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı geldi - 22 Mart Hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı geldi

        Meteoroloji'den Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari için turuncu, 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, Ege'nin, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Muş, Hakkari, Şırnak ve Van'da çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 07:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:36
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        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 11°

        Ankara

        Karla karışık yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 13°

        Ağrı

        Yağmurlu

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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