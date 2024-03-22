REKLAM advertisement1

Adana'da olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin 3'üncü katında meydana geldi.

BİR ÇOCUK BABASIYDI DHA ve İHA'da yer alan haberlere göre evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu.

EŞİ TARAFINDAN VURULDU İşler'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi Melisa İşler tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü.

SIRTINDA BİRÇOK MERMİ İZİ VARDI Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Melisa İşler saat 17.30 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

SİLAHI POLİSE TESLİM ETTİ Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının, kendilerine ait araçla Adana’ya annesinin yanına gittiğini ve orada avukat tutup emniyete geldiği öğrenildi. Cinayette kullanılan silahı da polislere teslim eden kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.