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        Haberler Dünya Star Wars karakterleri ışık şovuyla Empire State binasına yansıtıldı

        Star Wars karakterleri ışık şovuyla Empire State binasına yansıtıldı

        New York'taki Empire State binasına Star Wars filminde yer alan karakterler yansıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:22
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          Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars'un "March To May The 4th" etkinliği dolayısıyla filmlerde yer alan karakterler dinamik ışık şovlarıyla New York'taki Empire State Binasına yansıtıldı.

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          Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen George Lucas'ın imza bilim kurgu filmi "Star Wars"ın (Yıldız Savaşları) hafızalara kazınan sahneleri, Manhattan'da bulunan sembol yapılardan Empire State binasına yansıtıldı. 

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          4 Mayıs'a kadar sürecek "Imperial March" (İmparatorluk Yürüyüşü) kutlamalarının ilk gününde gerçekleştirilen sürpriz etkinlik havadan görüntülendi.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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