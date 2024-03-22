Star Wars karakterleri ışık şovuyla Empire State binasına yansıtıldı
New York'taki Empire State binasına Star Wars filminde yer alan karakterler yansıtıldı
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Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars'un "March To May The 4th" etkinliği dolayısıyla filmlerde yer alan karakterler dinamik ışık şovlarıyla New York'taki Empire State Binasına yansıtıldı.
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Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen George Lucas'ın imza bilim kurgu filmi "Star Wars"ın (Yıldız Savaşları) hafızalara kazınan sahneleri, Manhattan'da bulunan sembol yapılardan Empire State binasına yansıtıldı.
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4 Mayıs'a kadar sürecek "Imperial March" (İmparatorluk Yürüyüşü) kutlamalarının ilk gününde gerçekleştirilen sürpriz etkinlik havadan görüntülendi.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.