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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAZA ÜSTÜNE KAZA! İzmir'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Son dakika haberleri

        İzmir'de peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı

        İzmir Çiğli'de 2 otomobilin çarpıştığı hasarlı kazada tutanak tutanlara ve yardıma gelen kişilere, sürücüsünün kontrolünden çıkan başka bir otomobil çarptı. Toplamda 5 otomobil ile elektrikli scooterın karıştığı peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 06:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:54
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        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli scooterın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        KAZA TUTANAĞI İÇİN ARAÇTAN İNDİLER

        Alınan bilgiye göre, Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

        OTOMOBİLLERE VE SCOOTER SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

        Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobile ve elektrikli scooterın sürücüsü A.B.S'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen'in (58) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, A.K, M.Ü (22), G.Ü (25), A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çiğli
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