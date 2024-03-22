REKLAM advertisement1

İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

OTOMOBİLİNDEN İNDİ CİPİ YUMRUKLADI DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

CİPİN KAPUTUNA BASIP 2. KEZ SALDIRDI Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. REKLAM

"EMNİYETTENİM" DİYE SALDIRMIŞTI Görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılanırken saldırganın kendisini engellemeye çalışan trafik polisine, "Ben emniyettenim" sözü dikkat çekti.

"GÖRÜNTÜLERE YÖNELİK İNCELEME YAPILDI" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan ve 'İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı' başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır. GEREĞİ YAPILDI-7



Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı* başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.



Söz konusu şahsın akan… pic.twitter.com/bUcxGxtx4G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2024

"ŞAHSIN TAŞKINLIK YAPTIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR" Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.

"KENDİSİNİ EMNİYETTEN DEĞİL, SİVİL" Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."