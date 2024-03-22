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        Haberler Sağlık Akciğer ve karaciğeri adeta bakıma alıyor: Bu yiyecekleri mutlaka tüketin! - Haberler

        Bu yiyecekler adeta sağlık deposu: Akciğer ve karaciğere iyi gelecek güçlü besinler

        Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için beslenme alışkanlıklarımızın önemi oldukça büyüktür. Özellikle akciğerler ve karaciğer gibi önemli organlarımız genel sağlık durumumuzda büyük rol oynar. Bu organlarımızın işlevlerini desteklemek ve sağlıklarını korumak için ise doğru besinleri tüketmek oldukça önemlidir. İşte, akciğeri ve karaciğere iyi gelen besinler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 21:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:05
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        • 1

          Akciğer ve karaciğer vücudun en hayati organlarındandır. Hareketsiz yaşam, yanlış ve kötü beslenme alışkanlıklarımız sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Alternatif Tıp ve Bütünsel Beslenme Uzmanı Dr. Luke Coutinho, karaciğer ve akciğerlerin işleyişini temizlemeye ve geliştirmeye destek olan bazı yiyeceklerin bulunduğunu söylüyor. İşte, akciğer ve karaciğer sağlığına iyi gelen besinler...

        • 2

          1- BETA KAROTEN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

          Turuncu veya kırmızı renkli meyve ve sebzelerde bulunan turuncu antioksidan pigment, akciğer kanseri riskini azaltmaya destek olur. Ayrıca karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olan glutatyon da içerirler. Bu tür besinlere örnek olarak pancar, havuç, domates, kırmızı biber, kuru kayısı, kabak ve kavun verilebilir.

        • 3

          2- C VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR

          C vitamini içeren meyveler, karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olan ve onu doğal olarak temizleyen ve oksijenin akciğerler tarafından vücuda etkili bir şekilde taşınmasına yardımcı olan enzimlerin üretimini artırır. C vitamini turunçgiller, kivi, çiğ brokoli, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber, Brüksel lahanası gibi gıdalarda yoğun bulunmaktadır.

        • 4

          3- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

          Çiğ, pişmiş veya suyu sıkılarak yenilebilen koyu yeşil yapraklı sebzeler, karaciğeri ve akciğeri temizlemede en güçlü yiyecekler arasında sayılabilir. Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olmaları sebebiyle akciğer sağlığını desteklerler. Bu bağlamda ıspanak, marul, lahana, hardal yeşillikleri, taze soğan, karalahana, karahindiba ve nane tüketilebilir.

        • 5

          4-ZERDEÇAL

          Antioksidan, anti-inflamatuar, antibiyotik ve bağışıklık yapıcı, anti-kanser, anti-kolesterolemik ve hepatoprotektif özelliklere sahip zerdeçal bağışıklığı güçlendirir. Çalışmalar, zerdeçalda bulunan kurkuminin, aşırı sigara içimi nedeniyle akciğerlerde oluşan plak oluşumunu ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu ve sürekli sigara içenlerde akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir.

        • 6

          5- ZENCEFİL

          Sindirimi ve dolaşımı uyarmada oldukça faydalı olan zencefil karaciğerde biriken toksinin temizlenmesine yardımcı olur. Yüksek gingerol konsantrasyonu içermesi sebebiyle zencefilin iyileştirici ve detoksifiye edici özellikleri bulunur. Bu da akciğerlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

        • 7

          6- SARIMSAK

          Sarımsak, toksinlerin vücuttan atılması için gerekli olan karaciğer enzimlerinin aktive edilmesine yardımcı olan kükürt, allisin ve selenyumla yüklüdür. Antiinflamatuar ve bağışıklık yapıcı özellikleri sayesinde akciğer kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

        • 8

          7- TURPGİLLERDEN SEBZELER

          Karnabahar, brokoli, lahana ve Brüksel lahanası gibi besinleri tüketmek vücutta glukozinolat üretimini artırır ve karaciğer ve akciğerler yoluyla toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

        • 9

          8- YEŞİL ÇAY

          Özellikle antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay enzimatik aktivitesini artırarak karaciğer ve akciğer sağlığının korunmasını destekler.

        • 10

          9- OMEGA 3

          Omega 3 bakımından zengin gıdalar, karaciğeri, obezite ve insülin direncinin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca solunum sisteminin daha güçlü olmasına yardımcı olarak çeşitli solunum yolu hastalıklarına faydalı olabilirler. Bu yiyecekler arasında badem, antep fıstığı, ceviz, keten tohumu, Chia tohumu, soya fasulyesi ile somon, uskumru, alabalık gibi yağlı balıklar sayılabilir.

        • 11

          10- ELMA

          Yüksek lif içeriği nedeniyle elma da karaciğer için oldukça yararlıdır. Karaciğerin arınması için gerekli olan pektin, vitaminler, flavonoidler ve kimyasallar açısından zengindir. Elmadaki pektin lifi, kolesterolün düşürülmesine ve kontrol altında tutulmasına yaradığı gibi, vücuttan toksinlerin atılmasını da sağlar. Ayrıca flavonoid antioksidan miktarının yüksek olması akciğer sağlığını da destekler.

          Kaynak: The Health Site

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