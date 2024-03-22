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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan: 2 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Macaristan: 2 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile oynadığı özel maçtan 1-0 mağlup ayrıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:40
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        A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geldi.

        Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Macaristan 1-0 kazandı.

        Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltı vuruşudan Szoboszlai kaydetti.

        A Milli Takım hazırlıklar kapsamında ikinci maçını 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacak.

        RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI

        A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'a konuk olduğu hazırlık karşılaşmasının 26'ncı dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı.

        22 yaşındaki genç sol bek, sol üst adalesini tutarak kenara geldi.

        Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.

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        ENES ÜNAL 1 YIL SONRA MİLLİ FORMAYLA

        A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

        Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

        Milli futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta devam ediyor.

        HAKAN ÇALHANOĞLU, HAMİT ALTINTOP'U GERİDE BIRAKTI

        Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

        Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.

        ERSEN MARTİN UNUTULMADI

        A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı.

        Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.

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        TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nı, Macaristan deplasmanında Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

        Puskas Arena'nın tribünlerinde az sayıda taraftar da Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Yunus Akgün ceza sahasına girmek isterken savunmanın ayak koyduğu top Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

        18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

        33. dakikada Macaristan etkili geldi. Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta, arka direk önüne gelen topa Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

        46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

        48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-0

        53. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

        Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.

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