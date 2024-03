Zamanda Aşk (2013)

Babasının (Bill Nighy) oğlu Tim'e (Domhnall Gleeson), "Bizim ailenin erkekleri zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahiptir" demesiyle birlikte film kendine has bir kulvar açıyor. Zaman makinesi ise gerçekten şahane. Bir dolaba girmeniz ve ellerinizi yumruk yapıp sıkmanız yetiyor. Tim yeteneğini daha çok Mary (Rachel McAdams) ile birlikte olmak için kullanıyor. Gün geliyor, sınırları olduğunu ve her şeyi çözemeyeceğini anlıyor. Olayları kontrol etmek istemenin beklenmedik, tehlikeli sonuçları olabileceğini görüyor. "Zamanda Aşk", mutluluğun büyümek, olgunlaşmak ve hayatı anlamakla ilişkisini keşfe çıkıyor. Filmi yazan ve yöneten Richard Curtis'in asıl söylemek istediği, gerilimi, tasayı ve korkuları bir yana attığımızda, hayatın tadını daha iyi çıkartabileceğimiz fikri... Tim'in değiştirmek için değil, sadece olacakları bilerek yeniden yaşadığı günlerdeki mutluluğu seyirci için de anahtar niteliğinde. "Zamanda Aşk", bitince kendinizi iyi hissettiğiniz, sevdiklerinize sarılmak istediğiniz türde filmlerden. (Prime Video)