Bugün Aslında Dündü (1993)

(Groundhog Day)



Hava durumu sunucusu Phil (Bill Murray), huysuz, aksi, benmerkezci ve bencil biridir. Hayatı sadece yakındakiler için değil, kendisi için de ne kadar zorlaştırdığını fark etmez. Kamera önünde olmanın avantajlarından yararlansa da yaptığı işi sevmez… Ve sonra, bir an önce terk etmek istediği bir kasabada, bir an önce bitmesini istediği bir günün içinde sıkışır kalır. Artık hep aynı güne uyanmaya başlar. Bitimsiz bir kısır döngüdür bu... Yıllarca tek bir günün içinde yaşayan Phil’in serüveni, kendimize ve hayatımıza yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak kadar çarpıcı aşamalardan geçiyor. Romantik, eğlenceli ve düşündürücü bir film. Zamanın baskısından kurtulmanın nelere kadir olabileceğini anlatan film, bugün artık “modern bir klasik” olarak anılıyor. Aşkın bazen çaba istediğini ve mutsuzluğumuzun nedenlerinin çoğu zaman kendi içimizde gizli olduğunu anlatan filmin senaryosunu yönetmen Harold Ramis'in Danny Rubin'le birlikte yazdı. (Netflix)