Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geliyor. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 26 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. İşte detaylar...
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Sezon başında Manchester United’dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, dikkat çeken bir performans sergiliyor.
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Sarı lacivertli ekip, Fred’in oynadığı 26 maçta 24 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 1 karşılaşmada berabere kalan Fenerbahçe, 1 maçta da rakibine mağlup oldu.
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Sezonun ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanan Fred’in tedavi olduğu dönemde ise Fenerbahçe art arda puan kayıpları yaşadı.
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Daha sonra sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu bir kez daha sakatlandı.
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Bu süreçte kırmızı kart cezası sebebiyle de bazı maçlarda forma giyemeyen Fred, toplam 16 mücadelede kadroda yer almadı.
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Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı, 4 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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Deneyimli orta saha oyuncusu, ilk gol sevincini ise Trabzonspor deplasmanında yaşadı.
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Fred, bordo mavililer karşısında fileleri 2 kez havlandırarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.
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Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 26 maçta 7 asist yapma başarısı da gösterdi.
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