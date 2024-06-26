Yunanistan: Türkiye'yle ilişkilerde normalleşme Kıbrıs meselesini olumlu etkiler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan ANT1 televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, GKRY'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin uyarıları sorulan Yerapetritis, bu açıklamaların yapıcı olmadığını savundu.

Yerapetritis, GKRY'nin bölgede önemli bir insani çalışma yaptığını ve askeri operasyonlara karışmadığını ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de dün Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında GKRY'e bu konuda destek verdiğini iddia etti.

Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de (Güney) Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz. Tüm taraflarla konuşabilmek, barışın tesisi kadar insani yardım konusunda da yapıcı bir katkıda bulunmak üzere çizdiğimiz yolda devam edeceğiz." dedi.

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Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir normalleşmenin söz konusu olup olamayacağı sorulan Yerapetritis, "Türkiye ile daha sakin sularda ilerleme çabamız, bölgemizde barış ve refahın sağlanma çabasıdır. Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs meselesine de olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.