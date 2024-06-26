Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan: Türkiye'yle ilişkilerde normalleşme Kıbrıs meselesini olumlu etkiler | Dış Haberler

        Yunanistan: Türkiye'yle ilişkilerde normalleşme Kıbrıs meselesini olumlu etkiler

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs meselesinin çözümüne de olumlu katkıda bulunacağına inandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 00:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'dan Türkiye'yle ilişkilerle ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan ANT1 televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, GKRY'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin uyarıları sorulan Yerapetritis, bu açıklamaların yapıcı olmadığını savundu.

        Yerapetritis, GKRY'nin bölgede önemli bir insani çalışma yaptığını ve askeri operasyonlara karışmadığını ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de dün Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında GKRY'e bu konuda destek verdiğini iddia etti.

        Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de (Güney) Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz. Tüm taraflarla konuşabilmek, barışın tesisi kadar insani yardım konusunda da yapıcı bir katkıda bulunmak üzere çizdiğimiz yolda devam edeceğiz." dedi.

        REKLAM

        Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir normalleşmenin söz konusu olup olamayacağı sorulan Yerapetritis, "Türkiye ile daha sakin sularda ilerleme çabamız, bölgemizde barış ve refahın sağlanma çabasıdır. Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs meselesine de olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Yerapetritis, Atina'nın Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki temel pozisyonunu bildiğini ve bunun değişmeyeceğinin farkında olduğunu dile getirdi.

        Yunanistan'ın dış politika konularının ilk sıralarında Kıbrıs meselesi olduğunu belirten Yerapetritis, "Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için tüm gücümüzle çabalıyoruz." dedi.

        Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının Kıbrıs meselesinde faydalı bir gelişme sağlanacak iklim oluşturulması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu meselede yapıcı bir rol üstlenmelidir ki müzakereler başlasın. Mantığın yolu budur. Diyalog olmadan çözüm olamaz." diye konuştu.

        BAKAN FİDAN HABERTÜRK'TE UYARMIŞTI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Habertürk'te gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, GKRY'nin Gazze'ye yönelik operasyonların parçası olmasına ilişkin şunları kaydetmişti:

        "Buranın operasyon merkezi haline dönmüş olması... 7 Ekim'den sonra, İsrail'in başlattığı ilk operasyonlardan sonra biz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin özellikle Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkelerin kullandığı bir üs olmasını istihbari raporlarla hep görüyoruz. Orada Gazze'ye yönelik istihbari uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığını. Bunu gündeme getirince biz, birdenbire burayı lojistik üs ilan ettiler, Gazze'ye yönelik. Aslında biz o zaman da dedik yani bu lojistik üs operasyonu, oranın aslında bir askeri üs olma özelliğini gizleyen bir faaliyet haline açıkçası dönüşmüş oldu. Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Kıbrıs Rum Kesimi'ne ne Yunanistan'a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlara da söyledik, buralardan, bu işlerden uzak durması çünkü Orta Doğu'daki devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, gelir bizi de bulur."

        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Haberi Görüntüle

        Fidan, bölge aktörlerinin orada ciddi bir askerileşmenin olduğunu görmeleri ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        #türkiye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa