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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

RIA haber ajansına göre, kamuflajlı en az üç kişi kalabalığa ateş açarken ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var. TASS haber ajansı, konser alanından 100 kişinin tahliye edildiğini ancak henüz tamamen boşaltılmadığını aktardı.

TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Ulusal Muhafız ekibi de bölgeye intikal etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek ölenlere başsağlığı diledi.

ABD: Görüntüler korkunç Beyaz Saray, saldırının hemen ardından, "Saldırı görüntüleri korkunç, kalplerimiz kurbanlarla. Moskova'da bulunan ABD vatandaşları neredelerse oradan ayrılmamalı." açıklamasını yaptı. Ayrıntılar geliyor...