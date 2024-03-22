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        Haberler Dünya Son dakika: Rus lider Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi

        Son dakika haberi Rus lider Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve anlık bilgilendirmeler aldığı bildirildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Ölüme ölüm" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:29
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        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
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        Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda gerçekleşen silahlı saldırı ve iki patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelişmelerden bilgilendirildiği bildirildi.

        Moskova'da silahlı saldırı
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        Beyaz Saray da, ABD Başkanı Biden'ın Moskova saldırısına dair bilgilendirildiğini açıkladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Podolyak, Moskova saldırılarıyla Ukrayna'nın bir bağlantısının olmadığını belirtti.

        Reuters haber ajansı, Moskova saldırısını DEAŞ terör örgütünün üstlendiğini duyurdu.

        Medvedev: Ölüme ölüm

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

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        Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

        Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

        "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

        Sırbistan: ABD biliyordu

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Moskova'daki silahlı saldırıyı önceden bildiğini iddia etti.

        Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

        Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun yarın toplanması çağrısında bulundu.

        Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti.

        Fransa'dan taziye

        Fransa Dışişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kalplerinin Moskova'da meydana gelen silahlı saldırının kurbanları ve Rus halkıyla birlikte olduğunu belirtti.

        Bakanlık paylaşımında Moskova'dan gelen görüntülerin "korkunç" olduğunu ve "bu iğrenç eylemlere ışık tutulması gerektiğini" söyledi.

        TASS haber ajansı, 40 ölü ve 100'den fazla yaralı olduğunu bildirdi. 70'ten fazla ambulans olay yerine sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor.

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