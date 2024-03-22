Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu

Araştırma 1 milyon 669 bin 270 yaşlının tek başına yaşadığını da ortaya koydu. Bu sayının dörtte üçünü tek başına yaşayan yaşlı kadınlar oluşturdu. Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il, yüzde 34,4 ile Balıkesir olurken bu ili yüzde 34,3 ile Burdur, yüzde 34 ile Çanakkale izledi.

Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,8 ile Hakkari, yüzde 13,5 ile Batman ve yüzde 14,9 ile Van olarak sıralandı.