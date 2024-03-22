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Diplomatik kaynakların bilgilendirmesine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova saldırısının ardından Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'u arayarak saldırıyı kınadığını belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'ya taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Fidan'ın Lavrov ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz"

REKLAM Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi Haberi Görüntüle TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya hükümetine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, Moskova saldırısını DEAŞ terör örgütünün üstlendiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...