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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak! 23 Mart bugün hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 bölgemizde sağanak ve kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, batıda 2-4 derece artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 07:28 Güncelleme: 23.03.2024 - 08:16
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK

        Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI BATIDA ARTIYOR

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı.

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 13, Parçalı bulutlu ve açık.

        EDİRNE: 16, Parçalı bulutlu.

        KIRKLARELİ: 14, Parçalı bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        MUĞLA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

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        ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        HATAY: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        MERSİN: 18, Parçalı bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        KONYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİVAS: 2, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı.

        KAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı.

        BOLU: 8, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

        SİNOP: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

        SAMSUN: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

        TRABZON: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ERZURUM: 1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        KARS: 4, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

        VAN: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        DİYARBAKIR: 8, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

        SİİRT: 8, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

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