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        Haberler Sağlık Bakan Koca: MHRS randevularında köklü çözüme gittik

        Bakan Koca: MHRS randevularında köklü çözüme gittik

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. "MHRS Randevularında yaşanan sorunlara karşı, uzman ve yan dal uzmanı sayılarının artırılması için köklü bir çözüme gittik. Kısa sürede sonuç almak içinse çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanan Bakan Koca, vatandaşlardan "Alınan fakat iptal edilmeden gidilmeyen randevular' hakkında ricada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 23:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:19
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        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
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        Vatandaşların MHRS randevu talepleriyle ilgili oluşan problemleri çözme yönünde önemli adımlar atılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden önemli bir mesaj paylaştı.

        Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        MHRS Randevularında yaşanan sorunlara karşı, uzman ve yan dal uzmanı sayılarının artırılması için köklü bir çözüme gittik. Kısa sürede sonuç almak içinse çalışmalarımız sürüyor.

        "GİDİLLMEYEN RANDEVULARIN ORANI YÜKSEK"

        Alınan fakat iptal edilmeden gidilmeyen randevular, güncel durumun ana nedenlerinden biri. Türkiye’nin her yerinde iptal edilmeyen randevuların oranı yüksek. Örneğin, İstanbul Bayrampaşa’da geçen yıl 110.000 hasta randevusuna gelmedi. Oran, alınan toplam randevu sayısının %20’sinden fazladır. Toplamda bakılan hasta sayısı ise düşünülenden çok fazla, örneğin Bayrampaşa’da yaklaşık 1.100.000.

        "HER BİR VATANDAŞIN DUYARLI OLMASI GEREK"

        Sağlık hizmetine erişimde adaletin tesisi için her birimizin duyarlı olması gerekiyor. Bugün bu duyarlılığı göstermeyen, yarın randevu alamamaktan şikâyetçi olabilir. Bu mümkün. İptal edilmeyen 110.000 randevu, alınamayan 110.000 randevu demek.

        Her birimi çözümün parçası olmalıyız.

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        #Fahrettin Koca
        #MHRS randevuları
        #haberler
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