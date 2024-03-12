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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Reddit'in 5 milyar dolarlık değere ulaşma yolculuğu - Teknoloji Haberleri

        Senenin en yüksek halka arz planında başrol yapay zekanın

        Reddit, bu yıl şimdiye kadarki en büyük ABD halka arzları arasında yer alabilecek bir hisse senedi teklifine doğru ilerliyor. Sosyal medya şirketinin planlanan halka arz hisse fiyatı, AI geliri dışarıda tutulduğu taktirde normalin oldukça üzerinde olarak yorumlanıyor. Bu değerlemenin beklenenden yüksek olmasının perde arkasında ise şirketin yapay zeka potansiyeli var

        Giriş: 12.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:15
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        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
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        Reddit'in hafta başında açıkladığı hisse değerleri ve halka arz planları gündem oldu. Yayınlanan S-1 dosyalamasında hisse senedi ve hisse başına 31 ila 34 dolar arasında bir başlangıç fiyat belirleyen firmanıan normal değerinin üzerinde bir değer belirlediği vurgulanıyor.

        Yatırımcılar yüksek aralığını ödemeyi kabul ederse, sosyal medya şirketinin değerlemesi yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşacak. Belirlenen hisse değeri aralığının en alt ucundaki 31 dolarlık veriye göre ise 158,98 milyon hisseye göre şirketin 4,93 milyar dolar değerinde olması öngörülüyor.

        Bunun yanı sıra çalışanlar veya başkaları tarafından tutulan seçenekleri de dahil edilerek daha yüksek potansiyel bir değerleme hesaplanıyor. Şirketin maksimum değerlemesi olarak potansiyelin 6 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

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        ORTALAMA OLARAK 5 MİLYAR DOLAR DEĞER ÖNGÖRÜLÜYOR

        Her halükarda, ikincil piyasa ticaret faaliyetinin halka arz başvurusundan önce fiyatlandırma konusunda gösterdiği ipuçları göz önüne alındığında, hem yatırımcılar hem de piyasanın önde gelenleri Reddit için 5 milyar dolar veya üzerinde halka açık bir şirket olarak ortaya çıkacağına inanıyor gibi görünüyor.

        2023'te elde ettiği 804 milyon dolarlık gelirle Reddit, kullanmak istediğiniz değerleme tahminine bağlı olarak gelirinin 6,9 ila 8 katı arasında işlem yapma yolunda ilerliyor. Eğer yatırımcılar, kendileriyle yapılan görüşmeler sonrasında hisse başına 34 dolar aralığının üzerine çıkmayı kabul ederse, bu çarpan daha da büyük olabilir.

        Reddit'in kârsız, köklü bir sosyal medya şirketi olduğu ve reklama bağlı olduğu göz önüne alındığında, bu değerlemenin olması gerekenin üzerinde bir değer olduğu konuşuluyor.

        KÂRSIZ OLMASINA RAĞMEN DEĞERLEMESİ NEDEN YÜKSEK?

        Yahoo Finance'e göre, örneğin kârsız Snap şu anda gelirlerinin 4,34 katı değerindeyken, oldukça kârlı Meta kendi takip eden gelirlerinin 9,86 katı değerinde. Reddit'in hisse değerlemesi ise kârsız olmasına karşın Meta'nın fiyatlandırmasına daha yakın olarak gözüküyor. Bunun sebebi ise şirketin yapay zeka için yaptığı gelecek yatırımları olarak dikkat çekiyor.

        Sosyal medya devi, 2024 yılının başlarında verilerine erişim için yapay zeka şirketlerine 203 milyon dolar değerinde sözleşme sattı.

        Bu, böyle bir sözleşmedeki alıcıyı açıklamasa da, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Reddit'te %8,7 hissesi var ve bu da onu üçüncü en büyük hissedar yapıyor. Ayrıca bir zamanlar şirketin yönetim kurulu üyesiydi.

        Reddit'in her saat yeni veriler biriktirmesi ve şirketin ana işi yapay zeka modelleri oluşturmasa da yatırımcıların Reddit'i yapay zeka üzerinde bir yan kol olarak görebilirler. Bu da şu anda açıklanan değerleme aralığının gerçeğe dönüşmesinde şirkete yardımcı olabilir.

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