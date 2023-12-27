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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Raymond Weil'in sınırlı sayıda üretilen modeli satışa sunuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Raymond Weil'in sınırlı sayıda üretilen modeli satışa sunuldu

        Saat&Saat, İsviçreli saat markası Raymond Weil'in, dış tasarımında Amerikalı grafiti sanatçısı ve ressam Jean-Michel Basquiat'nın çizgilerini taşıyan modelini Türkiye'de satışa sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:40
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        Raymond Weil'in sınırlı sayıda üretilen modeli satışa sunuldu
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        İsviçreli saat markası Raymond Weil'in, Amerikalı grafiti sanatçısı ve ressam Jean-Michel Basquiat'ın çizgilerini yansıtan modeli Freelancer Basquiat Special Edition Türkiye'de satışa sunuldu.

        Markayı Türkiye'de temsil eden Saat&Saat'ten yapılan açıklamada, koleksiyon parçası olan saatin dünya prömiyerininin 24 Ekim’de e-ticaret platformu Hodinkee ile yapıldığı kaydedildi.

        Raymond Weil'in, özel seri ile markanın sanatsal mirasını yaşatmaya devam ettiği de aktarıldı. Öte yandan, Freelancer Basquiat Special Edition'ın, dünya genelinde sınırlı sayıda üretildiği de verilen bilgiler arasında.

        Kadranın merkezinde, Basquiat'nın 1984 tarihli ünlü tablosunda tasvir edilen taç giyen dinozor olan ikonik “Pez Dispenser" yer alıyor. Saat 12 yönünde konumlandırılmış olan sarı renkli taç figürü Super-Luminova özelliğine sahipken, akrep ve yelkovanda bulunan aynı özellik sayesinde saat karanlıkta da okunabiliyor.

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        Önceleri grafitileriyle yaşadığı çevrede dikkat çeken Basquiat, 80’lerde Neo-Ekspresyonist resimleriyle tüm dünyada tanınan ilk Afro-Amerikan sanatçı olma özelliği taşıyor.

        Popüler kültürün Madonna’nın eski sevgilisi ve Andy Warhol’un en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Jean-Michel Basquiat, sanat otoritelerince geçen yüzyılın en önemli sanatçıları arasında kabul ediliyor.

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