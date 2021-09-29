Hastalık parası ya da istirahat parası da denilen SGK rapor parası alacak olan vatandaşların haberimizi dikkatli okuması gerekiyor. SGK, çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için iş göremezlik ödeneği ödemektedir. SGK burada çalışanın 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırıp yatırmadığına bakar. Çalışan bu şarta uygunsa ve raporu da onaylanırsa SGK ödemeyi PTT üzerinden yapar. Peki, SGK rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası ne kadar, nereye yatar? İşte rapor parası başvurusu ile ilgili tüm detaylar...
RAPOR PARASI NE KADAR?
Rapor parası kişilerin aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik göstermektedir. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanmaktadır. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünmektedir. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.
Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünmektedir. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olunur. Ayrıca kişiler e-Devlet sistemine giriş yaparak rapor paralarını sorgulayabilirler.
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler. Fakat bu paranın ne zaman ve nereden çekileceği pek çok kişi için merak konusu olmuştur.
Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılmaktadır.
RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?
Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.
Rapor parası diğer adı ile iş görmezlik ödeneği alınması için bazı şartlar gerekmektedir. İlk olarak iş görmezlik raporu alınan tarihten 1 yıl önceki tarih içerisinde en az 90 gün prim yatırılması gerekir. 1 veya 2 gün gibi kısa sürelerde rapor alınmış ise Sosyal Güvenlik Kurumu iş görmezlik, rapor parası ödememektedir.
Bunlar dışında alınan raporda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunması gerekmektedir. Eğer raporda bir hastalık teşhisi bulunmuyor ise SGK çalışana para ödemesi yapmamaktadır. Bunlar ile birlikte çalışanın iş görmezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirdiğine de dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun sebebi iş görmezlik raporu alınan hastane kendisine yakın bir sosyal güvenlik kurumuna yapmasıdır. İş görmezlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılmasına da dikkat etmelidir.
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