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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rabobank Türkiye'nin BTC Türk'e satışında anlaşmazlık çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        BTC Türk'le anlaşmazlık çıktı, Rabobank Türkiye'nin satışı için yeni talip bekleniyor

        Rabobank, Türkiye'deki iştiraki Rabobank A.Ş.'nin satışı konusunda BTC Türk ile masada olan anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:56
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        Rabobank'ın BTC'ye satışı iptal
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        Rabobank Türkiye'nin BTC Türk'e satışında sorun çıktı. Banka internet sitesinden yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı: "Rabobank, Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışı konusunda çalışmalara devam etmektedir Rabobank Grubu, Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’yi satmayı planladığını açıklamış ve bu kapsamda 27 Mayıs 2022 tarihinde, Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. ile bir sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme, 2 Şubat 2024 tarihinde feshedilmiştir. Rabobank Grubu, Rabobank A.Ş.’nin satışı için işlettiği sürece devam etmektedir. Bu süreç, Grubun operasyon modelini sadeleştirip geliştirirken ticari bankacılık faaliyetlerini büyütme stratejisi ile uyum içindedir."

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