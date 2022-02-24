Putin'in saldırı açıklaması önceden mi kaydedildi?

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Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş ilanını muhtemelen pazartesi günü erken bir tarihte kaydettiğini bildirdi.

Rus gazetesi Novaya Gazeta, Kremlin'in sitesine yüklenen video dosyasındaki meta verilerin 21 Şubat günü akşam saat 7'de, yani Putin'in askeri operasyonu başladığını duyurmasından yaklaşık üç gün önce oluşturulduğunu tespit etti.

Putin'in Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlattığını duyurduğu görünümü ile pazartesi akşamı yaptığı konuşmadaki görünümü arasındaki benzerlikler, savaş ilanını önceden kaydettiğine ilişkin soru işaretleri yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat'taki konuşmasından bir görüntü

Pazartesi günü Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdığını duyurduğu gün de aynı kravatı takmış ve aynı masada oturmuştu.

Kremlin'de pazartesi günü gerçekleşen Güvenlik Konseyi toplantısının da önceden kaydedildiğinde ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Guardian'da yer alan habere göre, Putin'in savaş ilanını önceden kaydettiyse Kremlin'in diplomatik yolu asla ciddiye almadığını ve her zaman Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını gösteriyor.