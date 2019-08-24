24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'nın ilk premium markası Aurus, daha önce Cenevre Otomobili Fuarı'nda sergilediği araçlarını satışa sunmaya başladı.
Moskova'da açılan bir showroomda görücüye çıkan aracın fiyatı 274 bin dolar olarak açıklanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de araç üreten markanın Senat isimli modelinin, Rolls-Royce ve Bentley gibi markalara rakip olarak geliştirildiği belirtiliyor.
Senat'ın öncelikli olarak Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin'den sipariş alması bekleniyor. Devlet başkanlarının otomobili olması hedeflenen Senat'ın, iş dünyası tarafından da kabul göreceği öngörülüyor.
'ÇİN'DE SATIŞA BAŞLAYACAĞIZ'
Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, marka hakkında yaptığı açıklamada, "2020-2021 yıllarında Çin'de bir showroom açmaya hazırlanıyoruz. Rusya 2013'ten bu yana Aurus projesine 189 milyon dolar yatırım yaptı" dedi.
Manturov, önümüzdeki dönemde minivan ve SUV modellerin de ürün gamına ekleneceğini duyurdu.
Aurus'un otomobilleri, Rus Araştırma Enstitüsü (NAMI) ve Rus otomotiv markası Sollers işbirliği ile üretiliyor.
Aurus'un tam elektrikli ve hibrit motora sahip modellerinin ise 2024-2025'te hazır olması bekleniyor.
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