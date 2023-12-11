PUBG MOBILE şampiyonu IHC Esports 453 bin 500 doların sahibi oldu

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Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük PUBG MOBILE turnuvasında espor takımlarının mücadelesi 3 gün sürdü. 8 Aralık günü başlayan turnuvanın ilk gününü Stalwart Esports, ikinci gününü ise Alpha 7 lider kaparken tribünleri dolduran yüzlerce oyun sever de espor coşkusunu yaşadı.

Ünlü sanatçılar Ceza ve Ece Seçkin’in sahne aldığı, Hadise’nin ise final gününde konser verdiği etkinlikte, graffiti sanatçıları Doğukan Oraklı (Dukstill), Tunç Dindaş (Turbo) ve Muhammed Emin Türkmen’in (MET) eserleri de bulunuyor.

ŞAMPİYON MOĞOL EKİP OLDU

8-9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu espor organizasyonunun 2023 yılında kazanan ekibi Moğolistan'dan çıktı. IHC Esports, eleme aşamalarında çok zorlanmıştı. İki eleme aşamasından da son anda çıkmayı başarabilen IHC Esports’da şampiyonluk da yine son anda oldu. Son gün ilk 3 yarışına katılan IHC Esports, yine son günkü performansı ile şampiyonluğu almayı başardı.110 öldürme puanı ve 32 yerleşme puanı toplayarak toplamda 142 puan ile zirveye ulaştı. Toplamda 3 Milyon dolar ödül havuzu bulunan bu turnuvada, IHC Esports 453 bin 500 dolar kazanarak PUBG Mobile tarihine yazdırdı.

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TÜRK TAKIMI S2G ESPORTS 11. OLDU

Türkiye'yi turnuva'da temsil eden S2G Esports takımı ise turnuvanın ilk gününü iyi puanlar toplayarak ilk 8’de kapattı. Ancak ikinci günde yalnızca 10 puan kazanarak gerilere düştü. Üçüncü gün toparlamasına karşın ekip puan eksiklerini kapatamadı ve 11. sırada tamamladı ve 42 bin 500 dolar kazandı.

YILIN EN BAŞARILI TASARIMCILARI

Espor ve sanatı unutulmaz bir eğlence ile hayranlarına sunan PUBG MOBILE Dünya Kupası, ayrıca hem oyuncu hem de tasarımcılar için önemli bir etkinliğe daha, yine İstanbul’da imza attı. Turnuvanın ikinci günü gerçekleştirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Ptopia Design Project (P.D.P) ve World of Wonder ödülleri de ana sahnede verildi.

Yaratıcı vizyon ödüllerinde Güney Afrika’dan Shaztokyo, Kazakistan'dan Al_jalid, P.D.P topluluğundan Natali gibi 100'den fazla yaratıcı ve World of Wonder topluluğundan MOBBIRDMAN, QUIXK, Kadir "KAYGER" Deliduman, PMGC finaline resmi olarak davet edilerek kazanan yaratıcıların temsilcisi olarak resmi ödülleri kabul ettiler. Kendilerinin eserleri ise turnuva boyunca PUBG MOBILE Dünya Kupası’nın düzenlendiği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sergilenecek.

PUBG MOBILE’ın küresel çapta oyunculara yönelik düzenlediği bir tasarım yarışması olan Ptopia Design Project (P.D.P) oyunculara, kendi oluşturdukları tasarımlarla oyun oynama imkanı tanıyor. Yarışma kapsamında bugüne kadar kullanıcılar 100 binden fazla esere imza atarken bunlar arasından seçilen 40’tan fazla yaratıcı giysi ve silah tasarımı de PUBG MOBILE’a eklendi.

1,5 MİLYON TL ÖDÜL HAVUZU

World of Wonder ise 2023’te 5’inci yılını kutlayan PUBG MOBILE’ın oyunculara, kendilerine özgü bir şekilde oyun oynama fırsatı verdiği ve sonsuz olasılıklarla donatılmış bir UGC oyun modu. Çiçeği burnunda oyun yapımcıları, gelişmiş tasarım özelliklerini kullanarak oyun parametrelerini ve bunların içinde PUBG MOBILE'ı oynamanın yeni mekaniklerini ve yollarını sunabilecek çok sayıda oyun cihazı ve nesnesini ayarlayabiliyor. World of Wonder içerik üreticileri; Silah Yarışları, Ölüm Maçları, Yarış, Battle Royales ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli oyun türlerini kapsayan deneyimler yaratabiliyorlar.

World of Wonder’ın her yeni sürüm güncelleme döngüsünde 1.500.000 TL’ye yakın (50 bin dolar) ödül havuzu ve çok sayıda oyun içi ödül içeren en az bir temalı yarışma bulunuyor. Buna ek olarak üreticiler, “Harikalara Yolculuk” (Journey to Wonders) sistemi aracılığıyla harita oluşturarak, devamında haritalarının oynanması ve beğenilmesiyle de deneyim puanları kazanabiliyorlar. Yaratıcı seviyelerinde yükselen oyuncular; avatar çerçeveleri, özel başarılar ve daha fazlası gibi özel onurların kilidini açarak kendilerini usta yaratıcılar olarak da sağlamlaştırabiliyorlar.