PUBG MOBILE 100 milyon dolarlık “Wonder Creators Network” yatırım planını duyurdu

Dünyanın popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, global çapta oyuncularının tutku ve yaratıcılığını ateşlemek ve ödüllendirmek için olduğunu açıkladığı planladığı yeni yatırım programı Wonder Creators Network'ü duyurdu.

YARATICILARA VE İÇERİKLERE TEŞVİK

Oyun, son iki yılda yapılan 200.000 dolarlık yatırımın ardından yaratıcı ödül programını daha da yukarı taşıma kararı aldı. Önümüzdeki üç yıl boyunca, PUBG MOBILE'ın yaratıcılara ve onların içeriklerine olan bağlılığını gösteren çeşitli yarışmalar, fırsatlar ve teşvikler aracılığıyla oyunun “birlikte oluşturma” ekosistemini desteklemek için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak.

Mobil oyunun yaratıcı odaklı ekosistemi, oyuncuların kendi haritalarını ve oyun modlarını tasarlamalarına olanak tanıyan Ptopia Tasarım Projesi'nden (PDP) yakın zamanda başlatılan World of Wonder (WOW) moduna kadar büyümeye devam etti. Bu yıl PUBG MOBILE, hem World of Wonder hem de Ptopia Tasarım Projesi içerik oluşturucuları için yarışmalarla toplam 750.000 dolarlık bir ödül havuzu sunmayı planlıyor. 2024 yılında, yaratıcıların gereken takdiri almalarını sağlamak için on milyonlarca dolar değerinde bir teşvik planının daha başlatılması planlanıyor.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

PUBG MOBILE'ın World of Wonder modunda, her yeni sürüm güncellemesiyle birlikte 50.000 dolar ödül havuzu ve çok sayıda oyun içi ödül içeren en az bir temalı yarışma başlatılacak.

Oyun içi ödüllere ve uzun vadeli arayışlara, şu anda mevcut olan yeni “Harika Bir Yolculuk” yaratıcı büyüme sistemi aracılığıyla da erişilebilir “Harika Bir Yolculuk” sisteminde, World of Wonder yaratıcıları harita oluşturarak ve haritalarının oynanması ve beğenilmesiyle deneyim puanları kazanabilirler. Yaratıcı seviyelerinde yükselen oyuncular, avatar çerçeveleri, özel başarılar ve daha fazlasının kilidini açarak usta yaratıcılar kademesine yükselebilirler.

Oyuncular ayrıca yaklaşan 2.8 güncellemesinde yer alacak olan yepyeni bir oyun içi içerik oluşturucu etkinliğine de hazırlanmalı. “Harikalar Turnuvası”nın yaratıcılara hazırladıkları tematik haritalar aracılığıyla hünerlerini gösterme fırsatı vereceği vurgulandı. Oyuncular favori ve en yaratıcı haritalar için oy kullanabilecek ve içerik oluşturucular 1.000 dolara kadar nakit para ödülü için yarışacak. En iyi 200 içerik oluşturucu 50.000 dolar değerinde nakit ödül havuzunu paylaşırken, en iyi 5.000 içerik oluşturucu 10.000 dolar değerinde Sandık Kuponlarını paylaşacak.

PUBG MOBILE, son iki yılda Ptopia Tasarım Projesine 400.000'in üzerinde başvuru alarak yetenekli bir içerik oluşturucu grubu oluşturduğunu açıkladı. Oyuncular tarafından tasarlanan elli eşya oyuna dahil edildi ve ilk ultimate-level implants Temmuz 2023'te yayınlandı. Ptopia Tasarım Projesi'nin yıl ortası kapsamlı tasarım yarışması şu anda başvurulara açıkken, 5. Küresel Tasarım Yarışması ve ilk e-spor ortak tasarım yarışması yıl bitmeden başlatılacak.