Prof. Öztürk'ten Marmara Denizi için korkutan uyarı

Marmara Denizi’ndeki kirlilik hep gündemimizde elbette. Zira müsilaj tehdidi sürüyor, canlı türü azalıyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten de ciddi bir uyarı geldi. İşte Öztürk’ün o çarpıcı açıklamaları…

* İstanbul Boğazı 25 metre derinliğinden itibaren oksijensiz, balıklar sadece ilk 25 metre derinlikte göç edebiliyor.

* AB ve benzeri ülkelerde 50 metreden sığ denizlerde avlanmak yasak. Marmara Deniz’inde ilk 25 metre derinlikte balık yaşayabilir.

* İstanbul Boğazı Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi. Balık göç yollarını kapatan ve balık neslini yok eden bu yanlış uygulamaya dur denilmeli.

* İstanbul Boğazı'nın en dar ve en akıntılı bölgesine ağ atılması balık göçüne ciddi darbe vurulması ve Marmara Denizi'nde balık neslinin tükenmesi ve geleceği yok edilmesi demektir.

* Acilen Marmara denizi gırgır avcılığına kapatılmalı. Boğazlar dahil av derinliği 24 metreden 50 metreye çekilmeli ve uygulanmalı. Boğazın kurtuluşu ancak bu yolla düzeltilir.