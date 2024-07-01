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        Haberler Magazin Prof. Dr. Celal Şengör eşi Oya Şengör'e olan aşkını dile getirdi: O günden beri cennetin tadını çıkarıyorum - Magazin haberleri

        Prof. Dr. Celal Şengör aşka geldi

        Yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, 38'inci evlilik yıl dönümünde eşine olan aşkını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:12
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          Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 1986'da Oya Şengör ile evlenmişti.

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          Oya Şengör ile evliliğinden Asım Şengör adında bir oğlu olan Prof. Dr. Celal Şengör, evliliklerinin 38'inci yıl dönümünde eşine olan aşkını dile getirdi.

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          Prof. Dr. Celal Şengör, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "38 yıl önce bugün bir melek hayatıma kondu. O günden beri cennetin tadını çıkarıyorum" notunu düştü.

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