Prof. Dr. Celal Şengör aşka geldi
Yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, 38'inci evlilik yıl dönümünde eşine olan aşkını dile getirdi
Giriş: 01.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:12
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Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 1986'da Oya Şengör ile evlenmişti.
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Oya Şengör ile evliliğinden Asım Şengör adında bir oğlu olan Prof. Dr. Celal Şengör, evliliklerinin 38'inci yıl dönümünde eşine olan aşkını dile getirdi.
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Prof. Dr. Celal Şengör, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "38 yıl önce bugün bir melek hayatıma kondu. O günden beri cennetin tadını çıkarıyorum" notunu düştü.
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