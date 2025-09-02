Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında: Yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da ağustos ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak.

Anadolu Ajansı Finans'ın ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı. Ortalaması yüzde 1,79 oldu. Yıl sonu beklentisi ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak kaydedildi.

REKLAM advertisement1

KİRADA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2,06 artış göstermişti. Eylülde yenilecek kira kontratlarına yapılacak kira artış zammı üst sınırı ise ağustos ayı itibarıyla oluşan 12 aylık enflasyon farkı doğrultusunda belirleniyor. Ağustos ayı verileriyle o rakam da netleşecek.