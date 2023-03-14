Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,87 puan azalarak 5.207,32 puandan kapandı

Giriş: 14.03.2023 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, güne 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.331,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.207,32, en yüksek 5.347,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 5.207,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 137,26 puan ve yüzde 2,34 düşüşle 5.732,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. ASELSAN, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.905,6 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.905,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 79,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.