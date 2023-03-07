Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 46,30 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 5.438,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.377,36, en yüksek 5.497,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 5.381,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,13 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 5.928,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 41'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.822,80 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.822,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 1 milyon 139 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8775 lira, satışta 18,9531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8669 lira, satışta 18,9425 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0597, sterlin/dolar paritesi 1,1898, dolar/yen paritesi de 136,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 azalışla 85 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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