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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,24 puan azalarak 5.261,41 puandan kapandı

Giriş: 02.03.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.319,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.256,81, en yüksek 5.352,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 5.261,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 2,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 78,26 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 5.788,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tofaş Türk Otomotiv, Koza Altın ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.838,30 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.838,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kayıpla 1 milyon 116 bin 620 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8538 lira, satışta 18,9293 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8519 lira, satışta 18,9275 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0606, sterlin/dolar paritesi 1,1945, dolar/yen paritesi de 136,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 yükselişle 84,56 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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