Piyasalarda gün sonu: 26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (26 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak 9.951,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,12 azalış ile 35,17 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 değer kazanarak 2.977,99 liraya yükseldi.
26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.951,27 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,35 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,BJKAS,DMRGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YONGA,BMSCH,MEDTR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.872.254.924.05 TL), ISCTR (9.158.280.534.01 TL), THYAO (7.894.899.928.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
65.65 ₺
|
0.92 %
|
9.872.254.924
|
13.62 ₺
|
-0.58 %
|
9.158.280.534
|
290.00 ₺
|
0.61 %
|
7.894.899.928
|
30.66 ₺
|
-0.45 %
|
6.479.388.130
|
131.00 ₺
|
-1.73 %
|
4.270.047.000
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.03 ₺
|
10.00 %
|
10.239.894
|
4.84 ₺
|
10.00 %
|
378.453.524
|
12.76 ₺
|
10.00 %
|
160.890.173
|
64.40 ₺
|
9.99 %
|
356.396.063
|
3.31 ₺
|
9.97 %
|
769.982.769
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.00 ₺
|
-5.17 %
|
3.310.422
|
34.76 ₺
|
-4.66 %
|
53.391.328
|
49.52 ₺
|
-4.49 %
|
46.126.391
|
29.46 ₺
|
-4.41 %
|
236.862.485
|
8.55 ₺
|
-4.26 %
|
65.747.763
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Aralık 2024 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,12 düşerek 35,17 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 36,71 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,17 ₺
|
-0,12 %
|
E
|
36,71 ₺
|
-0,31 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Aralık 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,71 artış ile 2.635,34 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 2.977,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.864,93 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.400,21 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.635,34 ₺
|
0,71 %
|
2.977,99 ₺
|
0,50 %
|
19.400,21 ₺
|
0,41 %
|
4.864,93 ₺
|
0,41 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,38 düşüş ile 95.971,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,31 azalış ile 3.353,68 dolar.Brent Petrol ise 73,69 dolar