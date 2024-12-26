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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (26 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak 9.951,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,12 azalış ile 35,17 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 değer kazanarak 2.977,99 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.951,27 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,35 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,BJKAS,DMRGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YONGA,BMSCH,MEDTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.872.254.924.05 TL), ISCTR (9.158.280.534.01 TL), THYAO (7.894.899.928.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        65.65
        0.92 %
        9.872.254.924
        I
        13.62
        -0.58 %
        9.158.280.534
        T
        290.00
        0.61 %
        7.894.899.928
        Y
        30.66
        -0.45 %
        6.479.388.130
        T
        131.00
        -1.73 %
        4.270.047.000
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        8.03
        10.00 %
        10.239.894
        B
        4.84
        10.00 %
        378.453.524
        D
        12.76
        10.00 %
        160.890.173
        E
        64.40
        9.99 %
        356.396.063
        P
        3.31
        9.97 %
        769.982.769
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        55.00
        -5.17 %
        3.310.422
        B
        34.76
        -4.66 %
        53.391.328
        M
        49.52
        -4.49 %
        46.126.391
        K
        29.46
        -4.41 %
        236.862.485
        Z
        8.55
        -4.26 %
        65.747.763
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Aralık 2024 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,12 düşerek 35,17 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 36,71 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,17
        -0,12 %
        E
        EUR/TRY
        36,71
        -0,31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Aralık 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,71 artış ile 2.635,34 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 2.977,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.864,93 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.400,21 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.635,34
        0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.977,99
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.400,21
        0,41 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.864,93
        0,41 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,38 düşüş ile 95.971,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,31 azalış ile 3.353,68 dolar.Brent Petrol ise 73,69 dolar

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