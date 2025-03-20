Piyasalarda gün sonu: 20 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Mart 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,47 değer kaybederek 9.814,41 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 37,91 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,05 değer kaybederek 3.703,35 liraya düştü.
20 Mart 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,47 düşüş ile 9.814,41 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TUREX,ALTNY,TSGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PLTUR,ATEKS,SUNTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (28.391.521.870.52 TL), AKBNK (22.889.208.180.75 TL), THYAO (16.801.476.132.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.74 ₺
|
-9.97 %
|
28.391.521.871
|
59.70 ₺
|
-9.48 %
|
22.889.208.181
|
308.00 ₺
|
2.24 %
|
16.801.476.133
|
454.75 ₺
|
-0.16 %
|
14.576.774.634
|
13.41 ₺
|
-8.09 %
|
13.351.069.839
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
204.60 ₺
|
10.00 %
|
208.477.204
|
96.25 ₺
|
10.00 %
|
2.037.510.955
|
9.24 ₺
|
10.00 %
|
50.713.222
|
5.94 ₺
|
10.00 %
|
32.579.285
|
88.00 ₺
|
10.00 %
|
2.385.786
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
22.68 ₺
|
-10.00 %
|
297.593.153
|
123.60 ₺
|
-9.98 %
|
1.036.757
|
33.18 ₺
|
-9.98 %
|
272.948.333
|
13.53 ₺
|
-9.98 %
|
104.051.599
|
26.74 ₺
|
-9.97 %
|
28.391.521.871
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mart 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 37,91 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,47 düşüş ile 41,22 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,91 ₺
|
0,03 %
|
E
|
41,22 ₺
|
-0,47 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Mart 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,27 azalış ile 3.039,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 3.703,35 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.054,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.145,82 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.039,71 ₺
|
-0,27 %
|
3.703,35 ₺
|
-0,05 %
|
24.145,82 ₺
|
-0,05 %
|
6.054,97 ₺
|
-0,05 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,63 yükseliş ile 85.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,42 azalış ile 1.983,80 dolar.Brent Petrol ise 71,93 dolar