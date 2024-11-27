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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (27 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (27 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Kasım 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 34,66 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,33 ile 2.941,36 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (27 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        27 Kasım 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,04 yükselerek 9.639,77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9744.5700 puandan işlem görürken en düşük 9618.8800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,ERSU,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,PRZMA,CEOEM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.592.117.622.56 TL), THYAO (10.412.743.697.75 TL), ISCTR (6.589.738.627.73 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        30.36
        2.64 %
        10.592.117.623
        T
        292.50
        -0.51 %
        10.412.743.698
        I
        13.45
        -1.25 %
        6.589.738.628
        A
        59.45
        0.42 %
        5.231.428.061
        K
        199.50
        0.76 %
        4.021.896.220
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        291.50
        10.00 %
        64.381.872
        E
        18.97
        9.97 %
        116.183.884
        S
        20.08
        9.97 %
        196.460.746
        P
        11.70
        9.96 %
        84.714.184
        Y
        16.02
        9.95 %
        193.442.089
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        3.15
        -10.00 %
        10.304.139
        P
        9.65
        -9.98 %
        185.980.303
        C
        29.12
        -9.96 %
        384.324.517
        A
        10.05
        -9.95 %
        208.137.895
        S
        82.00
        -9.04 %
        19.707.681
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Kasım 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 34,66 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 36,55 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,66
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        36,55
        0,44 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Kasım 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 2.644,01 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,33 değer kazanarak 2.941,36 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.809,13 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.177,69 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.644,01
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.941,36
        0,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.177,69
        0,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.809,13
        0,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,75 yükseliş ile 94.562,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,04 artış ile 3.528,01 dolar.Brent Petrol ise 72,95 dolar

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