Piyasa raporu (27 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (27 Kasım 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 34,66 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,33 ile 2.941,36 liradan işlem gördü.
27 Kasım 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,04 yükselerek 9.639,77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9744.5700 puandan işlem görürken en düşük 9618.8800 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,ERSU,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,PRZMA,CEOEM oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.592.117.622.56 TL), THYAO (10.412.743.697.75 TL), ISCTR (6.589.738.627.73 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
30.36 ₺
|
2.64 %
|
10.592.117.623
|
292.50 ₺
|
-0.51 %
|
10.412.743.698
|
13.45 ₺
|
-1.25 %
|
6.589.738.628
|
59.45 ₺
|
0.42 %
|
5.231.428.061
|
199.50 ₺
|
0.76 %
|
4.021.896.220
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
291.50 ₺
|
10.00 %
|
64.381.872
|
18.97 ₺
|
9.97 %
|
116.183.884
|
20.08 ₺
|
9.97 %
|
196.460.746
|
11.70 ₺
|
9.96 %
|
84.714.184
|
16.02 ₺
|
9.95 %
|
193.442.089
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.15 ₺
|
-10.00 %
|
10.304.139
|
9.65 ₺
|
-9.98 %
|
185.980.303
|
29.12 ₺
|
-9.96 %
|
384.324.517
|
10.05 ₺
|
-9.95 %
|
208.137.895
|
82.00 ₺
|
-9.04 %
|
19.707.681
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Kasım 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 34,66 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 36,55 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,66 ₺
|
0,06 %
|
E
|
36,55 ₺
|
0,44 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Kasım 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 2.644,01 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,33 değer kazanarak 2.941,36 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.809,13 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.177,69 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.644,01 ₺
|
0,41 %
|
2.941,36 ₺
|
0,33 %
|
19.177,69 ₺
|
0,33 %
|
4.809,13 ₺
|
0,33 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,75 yükseliş ile 94.562,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,04 artış ile 3.528,01 dolar.Brent Petrol ise 72,95 dolar