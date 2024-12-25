Piyasa raporu (25 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Aralık 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,63 değer kazanarak 9.927,11 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,39 yükselerek 35,23 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,07 değer kazanarak 2.961,19 liraya yükseldi.
25 Aralık 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,63 yükseliş ile 9.927,11 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DIRIT,EGGUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ACSEL,KGYO,KTLEV oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.671.629.819.08 TL), AKBNK (4.561.151.712.85 TL), YKBNK (4.268.777.837.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.70 ₺
|
5.06 %
|
6.671.629.819
|
65.05 ₺
|
7.97 %
|
4.561.151.713
|
30.80 ₺
|
8.37 %
|
4.268.777.837
|
288.25 ₺
|
0.96 %
|
3.545.745.238
|
133.30 ₺
|
5.38 %
|
2.446.116.428
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
275.00 ₺
|
10.00 %
|
4.753.013
|
24.08 ₺
|
9.95 %
|
4.697.350
|
58.55 ₺
|
9.95 %
|
128.571.732
|
32.72 ₺
|
9.95 %
|
552.245.152
|
13.62 ₺
|
9.93 %
|
62.079.377
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
118.50 ₺
|
-5.88 %
|
51.287.404
|
52.75 ₺
|
-4.95 %
|
399.811.621
|
57.00 ₺
|
-3.23 %
|
1.414.944
|
29.00 ₺
|
-2.75 %
|
161.440.584
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Aralık 2024 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,39 artış ile 35,23 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,48 yükseliş ile 36,83 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,23 ₺
|
0,39 %
|
E
|
36,83 ₺
|
0,48 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Aralık 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,16 değer kazanarak 2.616,87 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,07 değer kazanarak 2.961,19 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.841,55 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.306,97 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.616,87 ₺
|
0,16 %
|
2.961,19 ₺
|
0,07 %
|
19.306,97 ₺
|
0,07 %
|
4.841,55 ₺
|
0,07 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,09 yükseliş ile 98.325,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,63 artış ile 3.473,02 dolar.Brent Petrol ise 73,58 dolar