Piyasa raporu (25 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

25 Aralık 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,63 yükseliş ile 9.927,11 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DIRIT,EGGUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ACSEL,KGYO,KTLEV oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.671.629.819.08 TL), AKBNK (4.561.151.712.85 TL), YKBNK (4.268.777.837.20 TL) oldu.