Piyasa raporu (13 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.914,68 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,38 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SOKE,AVTUR,INVES olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,PEKGY,SKYMD oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.219.308.061.83 TL), YKBNK (7.619.737.018.96 TL), AKBNK (7.257.937.622.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Şubat 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 36,10 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,68 yükselerek 37,76 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (13 Şubat 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 2.915,98 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 3.387,97 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.539,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.089,57 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,70 artış ile 96.467,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,00 yükseliş ile 2.659,98 doları buldu. Brent Petrol ise 74,96 dolar