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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (13 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (13 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Şubat 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,10 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 ile 3.387,97 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (13 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        13 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.914,68 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,38 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SOKE,AVTUR,INVES olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,PEKGY,SKYMD oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.219.308.061.83 TL), YKBNK (7.619.737.018.96 TL), AKBNK (7.257.937.622.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.11
        3.75 %
        9.219.308.062
        Y
        28.66
        1.34 %
        7.619.737.019
        A
        64.05
        1.91 %
        7.257.937.623
        T
        319.25
        0.71 %
        7.255.847.857
        B
        579.50
        3.95 %
        4.737.609.284
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        12.55
        9.99 %
        94.112.556
        A
        12.12
        9.98 %
        13.606.401
        I
        215.00
        9.97 %
        151.098.304
        B
        108.70
        9.96 %
        13.897.741
        E
        13.18
        8.75 %
        7.010.313
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        4.87
        -9.98 %
        36.110.498
        P
        1.63
        -9.94 %
        1.213.598.773
        S
        20.70
        -9.92 %
        183.975.435
        H
        2.00
        -9.91 %
        434.353.466
        I
        2.79
        -9.42 %
        120.489.335
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Şubat 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 36,10 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,68 yükselerek 37,76 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,10
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        37,76
        0,68 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Şubat 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 2.915,98 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 3.387,97 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.539,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.089,57 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.915,98
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.387,97
        0,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.089,57
        0,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.539,33
        0,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,70 artış ile 96.467,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,00 yükseliş ile 2.659,98 doları buldu. Brent Petrol ise 74,96 dolar

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