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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (14 Mayıs 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,75 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,24 değer kaybederek 3.962,63 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.701,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,01 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,DITAS,ULAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,BEGYO,SAFKR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.423.445.318.25 TL), YKBNK (8.697.060.972.98 TL), THYAO (7.168.086.019.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        51.80
        -0.86 %
        9.423.445.318
        Y
        25.62
        0.31 %
        8.697.060.973
        T
        299.00
        -1.81 %
        7.168.086.020
        I
        10.95
        0.55 %
        6.037.251.429
        A
        138.00
        0.88 %
        5.519.969.821
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        49.50
        10.00 %
        13.655.064
        D
        14.19
        10.00 %
        59.111.853
        U
        26.84
        10.00 %
        33.688.097
        P
        222.20
        10.00 %
        88.658.889
        K
        30.58
        10.00 %
        402.027.684
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        31.52
        -9.99 %
        23.780.169
        B
        13.13
        -9.95 %
        6.489.844
        S
        88.90
        -8.11 %
        124.061.308
        S
        19.10
        -7.10 %
        238.793.272
        E
        11.79
        -6.72 %
        12.836.611
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 43,47 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,75
        -0,11 %
        E
        EUR/TRY
        43,47
        0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,00 azalış ile 3.185,41 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,24 düşüşle 3.962,63 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.478,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.836,35 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.185,41
        -2,00 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.962,63
        -2,24 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.836,35
        -2,24 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.478,90
        -2,24 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,37 düşüş ile 103.217,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,15 artış ile 2.580,58 dolar.Brent Petrol ise 66,05 dolar

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