Peugeot Türkiye'ye yeni genel müdür

Peugeot Türkiye'den açıklamaya göre, Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç oldu. Anaç MEA bölgesinde tüm Stellantis markaları ticari performans yönetimi ve teşkilat yapılandırılmasından sorumlu olacak.
Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü'ne ise Gülin Reyhanoğlu getirildi.
Stellantis’in global yapılanmasında Türk yöneticilerin sayısı artmaya devam ediyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak 2017 yılından bu yana görev yapan İbrahim Anaç, Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Anaç, yeni görevi dahilinde 65 ülkeden sorumlu olacak.
İKİNCİ KADIN GENEL MÜDÜR
Reyhanoğlu hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür de olacak.
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörüne 2006 yılında Otokoç Otomotiv’de Filo Satış Temsilcisi olarak adım attı.
Birçok farklı otomotiv firmasında önemli görevler üstlenen Reyhanoğlu, 2017’de de Peugeot Türkiye bünyesine katıldı. 2020 yılından bu yana kariyerine Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak devam etti. 1 Ağustos itibarıyla da yeni görevine başlayacak.
'GURUR VERİCİ BİR TABLO'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille yeni görevleri kapsamında hem İbrahim Anaç’a hem de Gülin Reyhanoğlu’na başarı dileklerini sunarak şunları kaydetti:
"Stellantis Türkiye çatısı altında önemli görevler yapan isimlerin grubumuzun global yönetimlerinde çalışmalar yürütecek olması bizim için gurur verici bir tablo. Peugeot Türkiye’nin Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Anaç döneminde marka, hem pazar payı konusunda önemli başarılarla büyüme yakaladı hem de yenilikleri çok yakından takip ederek müşteri memnuniyetini üst düzey bir seviyeye taşıdı.
Yeni görevinde de bu başarılarının devamını sağlayacağına inancım tam. Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak koltuğu devralan Gülin Reyhanoğlu’na da başarılar demek istiyorum. Stellantis Türkiye içinden bir yöneticinin yükselerek bu göreve gelmesi insan kaynakları yapılanmamızda ne kadar doğru hamleler yapıldığının da bir göstergesi. Yeni görevinde Reyhanoğlu’nun Peugeot markasını Türkiye’de bir adım daha öteye taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum."
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