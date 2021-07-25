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Peugeot üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda yeni 308 modelini hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Bu doğrultuda yeni 308, Avrupa pazarlarında satışına başlangıcından itibaren, iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak. Yapılan açıklamaya göre, yeni 308’de sunulan seçeneklerden Hybrid 225 e-EAT8 kapsamında, 180 beygir gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzıman bir araya gelerek, 225 beygire kadar gücü kullanıma sunuyor.

Bu motor, kilometre başına 26 gr C0₂ salınımı ve WLTP protokolüne göre 59 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menziline olanak tanıyor.

308 Hybrid 180 e-EAT8 ise 150 beygir gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor. Bu güç ünitesinde de kilometre başına 25 gr C0₂ salınımı ve WLTP protokolüne göre 60 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

2025 HEDEFİ YÜZDE 100 ELEKTRİK

Peugeot'nun bu yıl içerisinde hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedeflediği de verilen bilgiler arasında. 2023 yılına kadar ise bu oranı yüzde 85’e çıkarmayı planlayan Fransız marka, 2025 yılında ise Avrupa’daki ürünlerinin yüzde 100’ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

Peugeot CEO’su Linda Jackson, "Elektrikliye geçiş, ister geleneksel ister elektrikli olsun, müşterilerimize ihtiyaçlarına en uygun motoru seçme imkanı veren ‘Seçme Özgürlüğü’ stratejimizin merkezinde yer alıyor. Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa’da bu stratejinin meyvesini verdiğini gösteriyor. Küresel olarak, elektrikliye geçişin yeni olduğu pazarlarda bile, özgün, premium bir marka olarak öne çıkmak için elektrikli model portföyümüzü kullanacağız. Nerede olursak olalım, ilerlemenin gerçek itici güçleri olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.