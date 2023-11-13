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        Haberler Dünya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Austin, saldırılar durmazsa gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:41
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        ABD'den Suriye'ye operasyon
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

        CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

        Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.

        Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

        AUSTIN: GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de daha fazla saldırı gerçekleşmesinin olası olduğunu söyledi. Austin, "Bu saldırılar durmalı, eğer durmazsa biz de gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Suriye
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