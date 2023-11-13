ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

“Today, in response to continued provocations by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and their affiliated groups in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTOM) conducted air strikes against facilities near the cities of Abu Kamal and Mayadin,” said General Michael Erik… pic.twitter.com/9j2H3tGhDN — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2023

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti. Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

AUSTIN: GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de daha fazla saldırı gerçekleşmesinin olası olduğunu söyledi. Austin, "Bu saldırılar durmalı, eğer durmazsa biz de gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.