"ESKİDEN HER ŞEY DAHA BİR SAMİMİYDİ"



Zafer Peker şarkılarının bugünlere kadar gelmesinin sırrını da şöyle açıklıyor: O yıllarda her şey daha bir samimiydi sanki. Ben onları aynı eski siyah-beyaz Türk filmlerine benzetiyorum. Direk insanların duygularına dokunan içten yapılmış şeylerdi. İlla ki şöhret veya para kazanmak için değil, hep daha iyi bir şeyler çıkarmak için yapılmış işlerdi. Neredeyse herkeste böyleydi. 1990’larda piyasada rakip gibi görünen birçok sanatçının birbirine şarkı verdiğini çok görürsünüz. Sektörü yaratanlar müzikal anlamda bir dayanışma içindeydi. Bir şarkının düzgün çıkması için stüdyoda bir anda birçok sanatçının bir araya geldiğini çok yaşadık. Bir söz mü eksik oradan biri bir şey söyler, bir vokal mi lazım hemen toplanıp vokallere girilirdi.. Bu şekilde ortaya çıkmış içinde sadece okuyanın değil birçok profesyonelin katkısı ve enerjisi olan şarkılar onlar. O yılların albüm kartonetlerini incelense her albümde kimler kimler çıkar çok şaşırırsınız. (Gülüyor)